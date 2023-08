Ees seisab eriliselt sündmusterohke nädalavahetus

Eeloleva nädalavahetuse kultuuriprogramm Hiiumaal on erakordselt tihe. Sündmusi jagub Kärdlasse, Kassarisse, Kõrgessaarde, Männamaale ja mujalegi.

Kaks suuremat ja traditsioonilisemat sündmust on kindlasti Lestafest Kõrgessaares ja Saunabussi pidu ja Saunakarikas Männamaal.

“Lestafesti kõige tähtsam osa on loomulikult lest,” ütleb Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse perenaine ja üks korraldajatest Anne-Ly Torstensson. Nädal on olnud väga tormine, kuid loodetavasti peab nüüd ilma niipalju, et igaaastane lestapüügi võistlus ikka toimuda saab ja Lestafestil osalejad tühjade kätega koju minema ei pea, vaid saavad ikka värske kala näppu. Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses pikalt töötanud Vally ütles, et kuigi sel aastal pole lesta veel õieti olnudki, on nüüd püütud kalad juba mõnusad paksud – nagu olema peab!

Toimub kalatoitude näidisõpituba ja lestafileerimise võistlus, laste jaoks etendub kultuuritehases päeval kell 12 Teoteatri “Meri põlvini” ning õhtusel järelpeol esinevad Kõrsikud ja Traffic Viscosa kultuuritehases, kuhu Lestafesti käepaelaga saab sisse poole hinnaga.

Teine nädalavahetuse suursündmus on Saunabussi pidu ja Saunakarikas 2023 Männamaal, kuhu tulevad, nagu ikka, kokku mobiilsed saunad ja tünnisaunad üle Eesti. Selgub Saunakarikas ning valitakse rahva lemmik mobiilne saun ja kümblustünn. Reedel esineb Meie Mees ja laupäeval Boney M.

Roograhu sadamas esinevad Jaan Pehk, Märt Avandi, Vaiko Eplik ja Priit Võigemast lugude ja lauludega kontserdil Loojangulood. Keskkoolikaaslased Vaiko Eplik ja Priit Võigemast mängivad koos tehtud bändi Joyguns parimaid palu ning lemmiklaule Eesti klassikast, segades neid lugudega tormilise teismelisepõlve seiklustest. Jaan Pehk ja Märt Avandi toovad lavale nii tuntuid kui seni vaid väheste poolt kuuldud laule ja luuletusi. “Peamiselt kõlab Jaani looming, aga on ka üllatusi,” ütles Ivar-Martin Voolaid Roograhu restost. Resto kolib selleks õhtuks õue ning pakub süüa-juua hoovimurul merekalda ääres.

Kärdlas lüüakse samal ajal üle pika aja esimest korda tantsu laululava põrandal. Seda koos tantsuansambel “Kuljuse” ja 13 Hiiumaa rahvatantsurühma ning Pillisõprade Seltsiga. Nii tähistatakse Hiiumaa päritolu tantsujuhi Salme Valgemäe 110. sünniaastapäeva. Nagu kirjutas Ülo Luht kümme aastat tagasi Salme sajanda sünnipäeva puhul, pidas tantsujuht merd endale omaseks ning seetõttu jäi Hiiumaa sügavale tema südamesse elu lõpuni välja.

Laupäevase päeva üks erilisemaid sündmusi on kindlasti Ott Leplandi kontsert, mis toimub 79 aastat varemetena seisnud Puski kirikus, kus on nüüd jälle seinad, lagi ja põrand. Kontsert on osa traditsioonilisest Puski päevast, mille raames kogunetakse kõigepealt Puski kooli ja koguduse hällis Uue-Jaagu talus, seejärel liigutakse ristikäiguga Puski kiriku juurde, toimub ka palvus.

Kärdla staadionil saab kaasa elada igasuvisele Hiiu Lehe võrkpalliturniirile, kus sel aastal osaleb 18 mees- ja 20 naiskonda üle Eesti. Suurepsis võistlevad Hiiumaa orienteerujad tavarajal kohalikule meistritiitlile.