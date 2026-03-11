AHTO ILMAJUTUD | Loodus tärkab

Neljapäeval (12.03) jääme eemalduva madalrõhulohu serva. Pilvkate õhtu jooksul hõreneb ning sajud lõppevad.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 12. märtsil Juhtkiri | Selle maa keel Arvamus | Aed.Linn.Kärdla Arvamus | Koolis vaktsineerimisel tuleb usaldada noort ja vähendada bürokraatiat Arvamus |...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
ARVAMUS
1951. aasta 18. aprillil sõlmitud Pariisi leping pani aluse Euroopa Söe- ja Teraseühendusele, mis läbi kolmveerandsajandi on kasvanud tänaseks euroliiduks. Juubeliaasta tähistamiseks on mitmeid...
UUDISED
Kolmapäeval, 11. märtsil kuulutati välja ettevõtluskonkursi “Eesti Ettevõtlik Vaim 2025” võitjad ning tiitli pälvisid ka kaks Hiiumaa ettevõtet. Kärdla Resto OÜ võitis kategoorias „Parim...