AHTO ILMAJUTUD | Loodus tärkab

Ilmad on läinud soojemaks ning jäävad soojemaks ka eesootava nädala aja jooksul. Merejääl on aga paksust veel küllaga (kuni 40cm!), mis hoiab ilma pigem jahedapoolsena kui võrrelda mandri sisealadega.
Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (12.03) jääme eemalduva madalrõhulohu serva. Pilvkate õhtu jooksul hõreneb ning sajud lõppevad.

