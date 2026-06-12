25 AASTAT TAGASI | Kedagi ei ole unustatud

Kedagi ei ole unustatud
Veel lugemist:
UUDISED
Suvi on aeg, mil saab puhata, reisida, ujuda, putukaid uurida ja muidugi jäätist süüa. Kärdla lasteaia koolieelikud rääkisid oma suveplaanidest, lemmiktegevustest ja sellest, miks...
UUDISED
Mais registreeriti Hiiumaal viis lapse sünd. Aasta algusest on Hiiumaal sündinud kokku 26 last – jaanuaris neli, veebruaris kuus, märtsis seitse, aprillis neli ja...
UUDISED
Kaitseliidu Hiiumaa malevkond teeb koostöös Soome höimuvelledega isamaalist tööd meie ühise pärandi jäädvustamiseks. Selle üheks osaks on ühise vöitluse mälestamine ja meie soomepoiste pärandi...
PERSOON
Triinu Paabut (34) ei imesta enam, kui võhivõõras inimene kaupluses räägib, kuidas tütar kodus ikka veel temast räägib, või kui keegi riidepoes riiuli tagant...