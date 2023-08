Volikogu toetab Utoopia Nr 9 Kultuuritehase projekti  

Riigipoolse toetuse laekumisel panustab Hiiumaa vald Viscosa Kultuuritehase arengusse kahe aasta jooksul 250 000 eurot. Summa võetakse Kõrgessaare programmi vahenditest.

Endise Kõrgessaare kalatehase ruumides unikaalset kultuuriasutust arendav sihtasutus Utoopia Nr 9 on koostamas projekti regionaalarengu meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Projekt tuleb esitada 31. augustiks ja võimalik rahastus peaks selguma aasta lõpuks.

“Töötame selle nimel, et tähtajaks jõuda,“ ütles Marco Pärtel, lisades, et järgmisel kuul saab ta rääkida rohkem ja avada ka projekti sisupoolt. Kavas on taotleda meetme maksimaalset toetussummat ehk kolm miljonit eurot. Projekti 750 000 euro suuruse omaosaluse katmiseks küsis sihtasutus tuge Hiiumaa vallalt.

Tõestasid suutlikkust

Eelnõu, toetada Utoopia Nr 9 projekti “Vicosa kultuuritehase I etapp“, oli arutusel volikogu augustikuu istungil. Skepsist näitasid üles volikogu liikmed Antti Leigri ja Inge Talts. Leigri polnud kindel, kas sihtasutuse finantsskeem on piisavalt hästi läbi mõeldud ja realistlik. Inge Talts seadis kahtluse alla, kas nii suure osa Kõrgessaare arenguks mõeldud raha suunamine kultuuri, samal ajal kui teed on korrast ära, sotsiaaltransport jätab soovida ja ees seisab maksutõus, on sihipärane. “Võime seda otsust tulevikus kahetseda,“ arvas ta.

Eelnõu esitlenud vallavanem Hergo Tasuja nentis, et teatud skepsis mis tahes rahataotlejate suhtes on kindlasti omal kohal, kuid kultuuritehase tiim on oma võimekust ja potentsiaali sel aastal piisavalt tõestanud, et tagada valla jaoks vajalik kindlustunne projekti toetamiseks. Viscosa Kultuuritehase andmetel külastas sel suvel nende korraldatud kontserte, teatrietendusi ja muid sündmusi kokku üle 10 000 inimese.

Eelarve- ja majanduskomisjonist tuli eelnõule ettepanek, siduda valla toetus riigipoolse toetuse saamisega. Tasuja sõnul vallavalitsus seda mõtet toetas ja kavas on see eeltingimus fikseerida toetuslepingus, mis sihtasutusega sõlmitakse. Väljamaksed teeks vald 2024. ja 2025. aastal, enne peab sihtasutus ise projekti omaosalusena tasuma 500 000 eurot. Lisakohustusi vald toetuse andmisega ei võta, sest arengustrateegias on eelnimetatud summa ette nähtud Kõrgessaare piirkonna arendamiseks.

Kõrgessaare elab

Volikogu liige Aira Toss tõi välja, et tänu Viscosa Kultuuritehasele on Kõrgessaarest saanud väga kiirelt arenev piirkond. “Valla eesmärk ongi ju, et igal pool oleks elu,“ viitas ta ning soovitas Viscosa Kultuuritehase edusse uskuda. “Maksutulu saame siis, kui meil on maksumaksjaid ja nemad tulevad siis, kui neil on siin teha ka muud kui ainult tööd,“ ütles Toss.

Volikogu liige Aili Küttim, kes juhtinud ka kunagise Kõrgessaare valla volikogu, tänas ja tunnustas nii vallavalitsust kui volikogu piirkonda panustamise eest. “Mitmed inimesed on öelnud, et olid lootuse täiesti kaotanud ja arvanud, et kalatehasega ei juhtu enam kunagi midagi ja see jääbki sellisesse olukorda,“ vahendas ta tema kõrvu jõudnud tänu muutuste ja uute võimaluste eest.

Eelnõu toetas 12 volikogu liiget, vastu oli neli ja erapooletuks jäi kaks liiget.