Seoses viiruste leviku ägenemisega ja kaitsmaks patsientide ja haigla töötajate tervist, peatas Hiiumaa haigla alates neljapäevast patsientide külastamise.

Haigla juhi Riina Tamme sõnul on hetkel haiglas neli COVID positiivset patsienti.

Edaspidi saab haiglat külastada vaid eriloa alusel, mille annab ravi- või valvearst. Sel juhul on külastama lubatud

üks külastaja korraga ja külastuse ajaks on 30 minutit ajavahemikul 15.00–19.00. Sünnituse juurde lubatakse üks tugiisik.

Haigla ruumides on kohustuslik meditsiinilise kaitsemaski kandmine.