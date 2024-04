AHTO ILMAJUTUD | Ida-Hiiumaal on jahedam

Selle nädala ilmategijaks on kõrgrõhkkonnad. Ilm on küllaltki soe ja enamasti näeb ka päikest. Mereäärsel rannikul aga on jaheda merevee tõttu veel küllaltki jahe.

Jätkub muster, mis on kehtinud juba mitmeid-mitmeid kuid – nimelt ühed ja samad ilmaolud püsivad pikalt.

Kui äsja lõppes sajusem ja niiskem-jahedam periood, siis nüüd on järg kõrgrõhkkondade toel päikeselisemale, kuivemale ja soojemale ilmale.

Idakaare tuule tõttu jääb pisut jahedamaks Hiiumaa idapoolne rannikuala.

Teisipäeval (30.04) tugevneb Eesti vahetus läheduses kõrgrõhkkond. Ilm on sajuta ja laialdaselt näeb ka päikest.

Tuul on nõrk ja pöördub tasapisi idakaarde.