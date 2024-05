Sparta jooksuklubi esindav hiidlane Anni Kingsepp läks Riiga jooksma küll isiklikku rekordit, kuid seekord tuli alla vanduda.

“3 tundi 16 minutit ei olnud kindlasti see, mida ma joosta soovisin, kuid olla nii suurel maratonil kaheksas naine on hea tulemus,“ ütles Kingsepp, kelle isiklik ja ka Hiiumaa maratonirekord on 3:09:46.