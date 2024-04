Politsei-ja piirivalveametile tehtud teate kohaselt on tänaseks endine Kärdla osavallavanem Aivar Viidik kahe viimase kuu jooksul kasutanud kahel korral isikliku auto tankimiseks kütusekaarti, mis mõeldud osavalla sõidukite jaoks. Viidik juhtunut ei eita, kuid kinnitab, et tegemist oli ainult töösõitudega.

Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et aprilli alguses sai Hiiumaa Vallavalitsus vihje, et ühe osavalla kasutuses oleva kaardiga on tangitud isiklikuks otstarbeks. Vallvalitsus tegi päringu AS-le Jetoil, et kerkinud kahtlus ümber lükata või tõendada.