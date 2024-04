JUHTKIRI | Üheskoos tegemise rõõm

Teeme Ära talgupäev on juba nii vana asi, et keegi ei mäletagi, kuidas 16 aastat tagasi esimest korda hoogtöö korras üle maa prügi korjati ja sellega ühele Eesti eduloole alus pandi. Kuigi talgud on eestlastele ikka omased olnud, siis tänaste kahekümne-aastaste jaoks haagibki talgute mõttega just Teeme Ära. Igipõlised kartulivõtu-, sõnnikuveo-, heinateo- või puulõhkumistalgud on vajunud aegade hämarusse.

Sel aastal saab Hiiumaal suurtel talgutel kaasa lüüa kümnes kohas. Eks lisaks toimub talguid veel kümnetes ja kümnetes peredes ja külaseltsides, kes seda lihtsalt kirja ei pane. Aga kindlasti tasub sel päeval talguid pidada ja nii natukenegi koostegemise vaimu üleval hoida.

Talguvaim ärkab ka siis, kui on mure ja selle lahendamiseks tuleb ühine jõupingutus teha. Nii nagu seda tehti reedel Mägipel, kus mõnikümmend inimest naftasodi kokku korjasid. Paljud mäletavad kindlasti ka 2022. aasta suurt naftareostust, kus paljud ulatasid oma abikäe.

Koostegemise rõõm on alati suur ja see ei peagi alati olema talgu korras. Võib teha ka näiteks külateatrit ja pakkuda sellega rõõmu nii publikule kui ka tegijaile endile. See läheb inimestele korda, mida näitas ka Naaditeatri etenduse täismaja teatrifestivalil.

Paraku on talgukultuuri ja koostegemise piduriks ühiskonna areng sinnapoole, et inimesed võõranduvad üksteisest. Paraku kolib maailm aina rohkem platvormile, kus ei ole vaja nii palju üksteisega suhelda.

Püüame ikka koos teha.