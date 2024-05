Reedesel Europarlamendi kandidaatide debatil Kärdla Kultuurikeskuses tekitasid kõige tulisemaid vaidlusi roheleppega seotud küsimused.

Debatil osalesid Marina Kaljurand (SDE), Hanno Pevkur (Reform), Jaak Madison (EKRE), Evelyn Sepp (Rohelised), Erki Savisaar (Keskerakond), Tõnis Lukas (Isamaa), Liisa Pakosta (Eesti 200) ja Ilmar Raag (Parempoolsed).

Jaak Madison nimetas võitlust looduse taastamise määruse vastu oma kõige suuremaks saavutuseks senise saadikutöö ajal. Marina Kaljurand täpsustas, et määrus kukkus lõpuks siiski läbi hoopis seetõttu, et liikmesriigid ei saanud kokkuleppele. Oma saadikuaja üheks olulisemaks teemaks pidas Kaljurand oma fraktsioonikaaslaste veenmise, et Euroopa peab tegema kõik, et aidata Ukrainal sõda võita.

Ka ühise kaitsepoliitika osas jäid kandidaadid eri meelt – Hanno Pevkur ja Liisa Pakosta rõhutasid Euroopa ühiste tegevuste olulisust, alates kaitsevoliniku positsiooni loomisest kuni kaitsetööstuse arendamiseni. Samal ajal rõhutas Jaak Madison liikmesriikide olulisemat rolli.

Peep Lillemägi küsis, mis on kandidaatide arvates Hiiumaa kõige olulisemad probleemid. Nimetati metsa, radarit, tuulikuid, ühendusi, töökohti. Päris kõik kandidaadid Hiiumaa eluga hästi kursis ei olnud.

Lembit Sauer kandidaatide käest otseselt midagi küsida ei tahtnudki, lihtsalt oma elutarkust jagada: “Hiidlased on töökad ja andekad inimesed ja saavad oma eluga hakkama, kui keegi liiga palju ei sega.“ Kalurile teevad muret kormoranid ja hülged. Ta andis tulevastele saadikutele kaasa peamise soovi: “Kui te suudate rahu hoida Eestis, siis me elame ikka. Ja hästi elame.“

Marina Kaljurand pani eriti noortele valijatele südamele: “Seitse Euroopa parlamendi saadikut lähevad Eestist sinna niikuinii. Kui teie ei vali, otsustavad teie eest teised.“

Fotod Raul Vinni