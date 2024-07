MEREKÖÖK | Haugi sõit lööb adrenaliini üles

Kalastusrõõm on tulnud lapsepõlvest isalt-emalt. Ikka sai kalal kaasas käidud, võrku pestud ja see käimine ongi alati olnud perekondlik traditsioon. Vahel isegi võistluslik. Näiteks on pere peale üks paat, aga pere on suur. Ega kõik siis paadi peale mahu. Pea siis vahti, et õigel ajal jaole saada. Võistlus käib muidugi ka selle peale, et kes kui suure kala püüab.