Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas mesikäppa kaks üksteisest kaugel asuvat rajakaamerat üsna ühel ajal.

Karu ajaaknad hakkasid muutuma juba nii kitsaks, et jahimeestel tekkis kahtlus, kas pole saarel mitte kaks karu nagu see arvamus juba mõnda aega rahvasuus liikunud on. Küll nähti teda Kapastos ja seejärel juba Kalanas.