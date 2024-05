Coopi Konsumi Kaubamaja remondi ajaks teisaldati pakiautomaat maja esiküljelt paremale, postkontori poole.

Nüüd, peale remonti, ei pandud pakiautomaati tagasi endisesse asukohta, vaid tõsteti see Coop Kaubamaja postkontori poolse otsaseina juurde. Samas otsaseinas on ka uks taaratagastusautomaadi ruumi.Kui endistes asukohtades paistis päike otse pakiautomaadi ekraanile ja päikeselisel päeval oli ekraanilt tekste väga raske lugeda, siis uus asukoht on varjulisem ja klientide jaoks mugavam.