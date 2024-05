Emmastes reedel Hiiumaa aasta emaks tunnistatud Ülle Vaga on tema kandidatuuri üles seadnud kolleegide sõnul tubli ema, kellel on tublid lapsed.

Lapsi on Hiiumaa aasta ema 2024 Ülle Vaga peres neli: Rainer (34), Tuuli-Brit (28), Rosiina (26) ja Jorgen (26).

„Minu vanem poeg ütles minu kohta, kui ta veel kodus oli, et distsipliin oli null, aga armastust oli sada protsenti,“ rääkis aasta ema tiitliga pärjatud Ülle Vaga. „Ega see distsipliin päris null ikka ei olnud, muidu mul poleks nii tublid lapsed, nagu nad tänaseks on,“ lisas ta.

Ülle kasvatas üksi oma nelja last karmidel 90ndatel. Rainer oli saamas kaheksa-aastaseks, Tuuli-Brit oli aasta viie ja poole kuune, kui sündisid kaksikud Rosiina ja Jorgen. Suureks abiks oli sel ajal Ülle enda ema Aino Ervin.

Ka emadepäeva peole tuli Ülle koos oma ema Aino ja vanema tütre Tuuli-Britiga, sest ülejäänud lapsed elavad kaugemal, vanem poeg Austraalias ja kaksikud Tartus.

„Minu ema on olnud mulle väga suur tugi,“ ütles Ülle. „Kui minu titad-kaksikud olid väiksed, siis oli minu ema see, kes tuli hommikul kell seitse ja lahkus õhtul kell üksteist. Aitas ja toetas mind – käis nagu pooleteistkohaga tööl. Ainult ööseks läks oma koju, et oleks natukenegi omaette.“

Kaks üllatust



Ülle sõnul polnud ta sugugi ette valmistatud selleks, et teda Hiiumaa aasta ema aunimetusega tunnustatakse.

„Mulle helistati ja öeldi, et ma olen nomineeritud ja seegi ehmatas mind algul ära. Esimene mõte oli, et ma ei lähe, aga siis ma mõtlesin, et juba austusest esitajate vastu on vaja minna ja ma tulin siia ikkagi nominendina. Mitte selle tundega, et mina osutun valituks.“

Hiiu Lehele ütles ta, et tegelikult on iga ema oma lapse aasta ema. Samas nõustus ta, et ühte ema aasta emana esile tuues toob see esile kõik emad. Ehk on ka eeskujuks, kuidas emasid emadepäeval austada.

Pidulikul emadepäeva tähistamisel Emmastes aga ootas teda veel üks üllatus. „Kui kontsert algas, siis olid kohal minu kaksikud Rosiina ja Jorgen, kes tegelikult elavad Tartus,“ jagas aasta ema oma üllatust.

„Nad olid täna tõeline üllatus mulle – ma ei teadnud, et nad tulevad,“ ütles aasta ema.

„Eks teismelistena ikka mõnikord tuli ette igasuguseid katsumusi ja nagu ikka tegime vahepeal ka ulakusi, aga meie ema on meile alati olnud toeks,“ ütles Jorgen oma ema iseloomustamiseks. „Oleme praegu kõik eri paikades laiali, aga ema abikäsi jätkub igale poole.“

Töö meeldib

Neljandat aastat töötab Ülle Vaga Hiiumaa sotsiaalkeskuse kinnise lasteasutuse, Kõpu noortekodu kasvatajana. Aasta ema nominendiks esitasidki ta noortekodu kolleegid eesotsas Carol Kirsiga.

Ülle Vaga ütles, et töö noortekodus talle meeldib ja tal on isegi kahju, et ei ole tööle lastega sattunud palju varem. Ka usub ta, et noortekodus veedetud ajast on raskustesse sattunud lastel kasu, ehkki mitte kõiki ei suudeta aidata. „Ega me kõiki päästa ei jõua, aga kui ükski leiab parema tee, siis see on juba hästi,“ nentis ta. “Tegelikult ju lapsed sünnivad kõik headena, aga vahel mõni astub kogemata kuskile natuke viltu.“

Soojad tervitused kõigile emadele ja vanaemadele tõi vallavolikogu esinaine, kolme lapse ema Anu Pielberg: „Emad on imelised inimesed, kes annavad meie elule aluse, armastuse ja toetuse. Olla ema, see on nagu sõit Ameerika Mägedel – emaksolemine toob kaasa palju erinevaid emotsioone, ootamatust ja rutiini, kogemusi, kannatusi ja rõõmu. Emaks olemise teedel igav ei hakka.“

„Ema, sinust ongi see laul – väike ja lihtne see viis, ema – sulle loodud see laul, mured kõik minema viib…“ – selle lauluga juhatas järgnenud kontserdi sisse Toomas Lunge. Toomas tutvustas poolesajale kuulajale oma pere aasta ema konkursi võitjat Inga Lunget, lisades humoorikalt, et on ka ise proovinud sellele tiitlile kandideerida, kuid seni edutult.

Inga Lunge ütles, et lapsepõlves unistas ta, milline perekond tal kunagi võiks olla ja just täpselt selline pere tal nüüd ongi: koer ja kass, tore mees, poeg ja tütar. „Unistada tasub,“ kinnitas ta.