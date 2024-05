OHHOO! | Hiiumaal nüüdsest kaks karu

Hiiumaa jahimehed on rajakaamerate fotode analüüsimisega jõudnud arusaamisele, et seni arvatud ühe karu asemel, peab neid saarel olema vähemalt kaks.

“Meie rahva hulgas on juba mõnda aega levinud legend, et saare peal ei ole mitte üks, vaid kaks karu. Aga legendid on kerged tekkima ja fakti kui sellist ei saanud siiani kinnitada ega ümber lükata,” tõdes Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Anu Sarapuu Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel.

Tähelepanu äratasid Hiiumal kaks karuvaatlust Jahise infosüsteemis, mis tehtud rajakaameratega ühel ööl. Kahe koha vahemaa on minimaalselt 40 kilomeetrit ja filmimise ajavahe kaks tundi. Jahimehed kinnitasid, et tehnika oli korras ja mingeid ajalisi suuri nihkeid seega olla ei saa.

Esialgsetele andmetele tuginedes ütles Keskkonnaagentuuri ulukiekspert Peep Männil, et kui faktid on tõesed, siis julgeb ta kahe karu olemasolu kinnitada. “Nii kiiresti sellist vahemaad karu ikka ei läbi. Karud ikka rändavad ja miks ei oleks võinud ka teine karu Hiiumaale sattuda,” ütles Männil.

