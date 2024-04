Kui on aeg kolida suure lapse voodisse

Aeg lendab ruttu, eriti kui jälgida, kuidas pisikesed beebid kasvavad kiiresti suurteks, iseseisvateks lasteks. Üks olulisemaid verstaposte sellel arenguteekonnal on hetk, mil beebivoodi muutub liiga väikeseks ja on aeg kolida päris esimesse suure lapse voodisse. See samm tähistab lapse jaoks olulist arenguhüpet ning on ühtemoodi tähtis nii lapsele kui ka vanematele.

Õige aeg beebivoodist suuremasse voodisse kolimiseks saabub tavaliselt siis, kui laps on vähemalt 1,5-aastane. Paljud vanemad võivad siiski otsustada selle sammu astuda hiljem, arvestades nii lapse pikkust kui lapse valmisolekut eesseisvaks muutuseks. Suurde voodisse kolimine pakub nimelt suurepärast võimalust tugevdada lapse iseseisvust ja eneseusku.

Kui me täiskasvanuna teame, mis on meie voodi valiku juures oluline, siis mis on need nüansid, millele tähelepanu pöörata, kui hakkad lapsele uut voodit vaatama?

Kuidas valida lapsele õiget voodit?

Lapse jaoks on uue voodi puhul kõige olulisem selle välimus. Tänapäeval on müügil väga erinevaid voodeid, alates autovooditest kuni liumäega majavooditeni. Ka Aatriumist leiad mitmeid põnevaid lastevoodeid, mis kindlasti panevad sinu pisipõnni silmad särama. Valikus on nii tavalised voodid, narivoodid kui ka eelpoolmainitud liumäega majavoodid.

Sinu kui lapsevanema jaoks on seevastu esimeseks ja kõige olulisemaks kaalutluseks voodi turvalisus. Vaata, et voodi vastaks kõikidele kehtivatele turvanõuetele ja standarditele. Raam peaks olema kindel ja stabiilne, ilma teravate nurkadeta, et kaitsta last vigastuste eest. Samuti veendu, et voodi on viimistletud kvaliteetsete ja lapsele ohutute värvidega. Õnneks oleme Aatriumis selle eeltöö juba sinu eest ära teinud ja saame kinnitada, et meie müügil olevad lastevoodid on pisikestele mudilastele täiesti ohutud. Lastemööblile kehtivad väga ranged standardid ja Aatriumis pakutavad tooted vastavad neile täielikult.

Kui rääkida voodi suurusest, siis valikus on mitmeid erinevaid mõõte — eri laiused ja pikkused. Vali voodi, mis sobib sinu lapse kasvuga. Üheks võimaluseks on osta lapsele nn üleminekuvoodi, mille mõõdud on näiteks 70×140 cm. Kui kardad, et selline voodi jääb lapse jaoks juba peagi väikeseks, siis 80×160 cm voodis saab laps magada julgelt mitmeid aastaid. Kui plaanid voodit kasutada pikema aja jooksul, on mõistlik soetada hoopis pikendatav voodi, mille mõõtmeid saab lapse kasvades reguleerida.

Madrats peab olema mugav, ent keha toetav

Hea madrats on lapse arengu jaoks väga tähtis ning see peab olema sama kvaliteetne kui voodi ise. Madrats peaks olema hingav ja hästi keha toetav, et tagada lapsele rahulik ja katkematu uni. Lastevoodisse sobivad ideaalselt nii poroloon- kui ka lateksmadratsid.

Pikendatavatele lastevooditele on saadaval spetsiaalsed madratsid, mida saab vastavalt lapse kasvule järk-järgult pikendada. Need madratsid on disainitud nii, et neile saab lisada sektsioone, mis tagavad madratsi vastavuse voodi pikkusele. Siiski kehtib ka lastemadratsi puhul reegel, et see tuleks 7–10 aasta pärast uue vastu välja vahetada. Aja jooksul kogunevad madratsisse tolm ja erinevad kehavedelikud, mis loovad soodsa keskkonna tolmulestadele ja bakterite levikuks. Vali lapsele madrats, mis on valmistatud kvaliteetsetest ja allergiavabadest materjalidest, et vähendada tolmu ja allergeenide kogunemist madratsisse.

Samuti on oluline pöörata tähelepanu madratsi puhastamise ja hooldamise lihtsusele. Soovitame madratsile lisaks soetada ka madratsikatte, mida saad vajadusel masinas pesta. Nii kestab madrats kauem ning püsib puhta ja ilusana ka aastaid hiljem.

Lapse ettevalmistamine

Voodi vahetus on lapse jaoks suur sündmus. Selleks, et see kulgeks võimalikult rahulikult ja sujuvalt, tuleb laps selleks ette valmistada. Räägi lapsega ja selgita, et ta on suureks kasvanud ning suured lapsed magavad suurte laste voodites. Kaasa laps ka uue voodi valimise protsessi. Kui üheskoos valitud voodi koju jõuab, on põnevust palju ning lapsel on kindlasti suur soov sinna ööseks tuttu pugeda.

Kui uus voodi on kodus, siis hakka last järg-järgult uue voodiga harjutama. Üheks võimaluseks on teha üheskoos uues voodis näiteks päevane uinak, et laps harjuks uue keskkonnaga. Seleta talle, et öösel peab ta aga oma uues voodis üksi tuduma ja võib emme asemel kaaslaseks valida mõne kaisulooma. Kindlasti jätkake tavapäraseid magamaminekurituaale ka uues voodis, et laps tunneks end turvaliselt ja mugavalt.

Kui otsid oma lapsele uut voodit, tutvu Aatriumi e-poe valikuga või külasta meie kauplust Järve Keskuses. Ootame teid külla ja aitame leida sinu lapse jaoks ideaalse voodi koos sinna juurde kuuluva madratsiga.

