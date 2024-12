VIIMANE NÄITUS | Hiiumaa kunstnikud võtavad Nelja Nurga Galeriis aasta kokku

„Tähelepanuväärne meie viimase näituse juures on see, et esialgne plaan näidata vaid põhikunstnikke jäi ära selle tõttu, et töid kogus järjest juurde,“ rääkis kuraator Valev Sein. „Kunstnikke on siiski vähemaks jäänud, aga juurde sai lisatud maaliklassi õpilaste maale.“