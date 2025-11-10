Jälgi meid
UUDISED

VASTULAUSE | Kärdla Muusikakooli teemal tehtud etteheited pole tõesed (lisatud Hiiu Lehe peatoimetaja kommentaar)

Kärdla Muusikakooli hoolekogu vastulause Hiiu Lehes 06.11.2025 avaldatud artiklile „ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone“
Avatar photo
Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool. | Foto: Eike Meresmaa

Kärdla Muusikakooli hoolekogu on väga häiritud käesoleva aasta 6. novembri Hiiu Lehes ilmunud artiklis „ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone“ seatud rõhkude üle. Lapsevanemate pöördumises kajastatud etteheiteid kooli direktorile on esitatud lehes tõeste pähe ilma neid kontrollimata, põhjustades seeläbi direktorile olulist mainekahju, häirides muusikakooli tööd ning toites hiiu saare kuulujutte.

