VALMIS AJAPIKKU | Hiiumaa kaunis kodus on nautimist sama palju kui hoolimist

Hiljuti Vabariigi presidendilt Eesti kaunimate kodude konkursil tunnustused pälvinud Aivar ja Kairi Kõrmi Käina kodust õhkub Vahemeremaade arhitektuuri ja kultuuri.
Avatar photo
Aivar ja Kairi Kõrm usuvad, et suuremad ümberehitused kodus ja aias on nüüdseks valmis. | Foto: Piret Eesmaa

Kodu sai Kõrmide omaks 2004. aastal. See on osa ühest paarismajast, mille mõlemad pooled nägid kunagi täpselt ühesugused välja. Nüüd on kummalgi oma nägu ja iseloom.

