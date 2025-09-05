Kodu sai Kõrmide omaks 2004. aastal. See on osa ühest paarismajast, mille mõlemad pooled nägid kunagi täpselt ühesugused välja. Nüüd on kummalgi oma nägu ja iseloom.
VALMIS AJAPIKKU | Hiiumaa kaunis kodus on nautimist sama palju kui hoolimist
Hiljuti Vabariigi presidendilt Eesti kaunimate kodude konkursil tunnustused pälvinud Aivar ja Kairi Kõrmi Käina kodust õhkub Vahemeremaade arhitektuuri ja kultuuri.
