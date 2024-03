Vägivallajuhtumis saab sekkuda ka kogukond

Hiiumaa on küll jätkuvalt Eesti turvalisim kant, kuid siingi leidub kõikvõimalikke kuritegusid, millega prokuratuuril tuleb tegeleda. Seksuaalkuritegudest kuni narkopattudeni välja. Tihti saadavad pahategusid korda ühed ja samad inimesed.

Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda ütleb intervjuus Hiiu Lehele, et ülemäära tihti ta Hiiumaal käima ei pea, kuid see ei tähenda, et tööpõld väike oleks. Hiiumaa pole Haapsalus töötavale prokurörile ka võõras kant, sest juurtelt hiidlasena veetis ta kõik oma lapsepõlvesuved saarel vanaema juures.

Kui tihti üldse prokuröridel on Hiiumaale asja?

Aastate lõikes on see erinev. Kümmekond korda aastas tulevad küll prokurörid siia. Mina siis käin põhiliselt üldmenetlusistungitel, mida on siin võib-olla neli istungipäeva aastas, abiprokurör käib kokkuleppeid sõlmimas, tema käib ka seitse korda või umbes sinnakanti. Tänapäeval sõlmitakse palju kokkuleppeid video teel. Ka kokkuleppeistungid on tihti video teel. Kohtunik on Haapsalus, teised Kärdla kohtumaja saalis.

Milline tööpõld Hiiumaal on? Politsei ütleb, et on pigem rahulik, aga kui suur siinne töömaht on ja mis on selle kandi erinevus?

40–50 asja on keskmiselt menetluses, mida politsei uurib igakuiselt. Siis otsustame, mis nendega saab lõpuks. Eelmisel aastal oli kuritegusid 91, 2022. aastal oli 87 juhtumit. Sama suurusjärk aastas on olnud juba pikemat aega. Pigem on siin vaikne ja turvaline ja ikkagi Eesti kõige turvalisem maakond. Väga raskeid kuritegusid õnneks väga tihti ei juhtu.