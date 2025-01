VAEGKUULMINE | Kuulmise kadumine vanust ei küsi

Oletades, et Hiiumaal on kuulmisprobleemidega inimeste protsent sama kui enamikes Euroopa riikides, elab saarel rohkem kui sada kuulmisega kimpus olevat inimest. Kuulmise kaotamise põhjuseid on seinast seina – esineb nii sünnipärase kuulmiskaotusega inimesi kui ka neid, keda on näiteks tabanud äkiline kuulmiskadu.