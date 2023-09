UUS ALGUS | Hiiumaa korvpallinoored mängivad rahvusvahelise hooaja

Esmakordne võimalus osaleda Balti Liigas on Hiiumaa noortele arenguks hädavajalik kogemus.

September tähendab laste jaoks õppeaasta algust, kuid osadele lisaks koolile ka korvpallihooaja algust. Juba augustis võis tublisid noori treener Risto Merimaa juhtimisel näha Kärdla staadionil erinevaid jõu- ja ilunumbreid tegemas. Seda kõike selleks, et järgneva kaheksa kuu jooksul tuua võidupunktid Askuse korvpalliklubile.

Eelmisel hooajal osaleti Eesti meistrivõistlustel ja lisaks oli osadel poistel võimalus Orissaare võistkonna koosseisus kaasa lüüa Balti Liiga ehk BBBL-i turniiridel, mis kutsuti ellu mõniteist aastat tagasi, ühendamaks Eesti, Läti ja Leedu võistkondi. Tänaseks hetkeks on osalejate riikide nimekiri pikemaks läinud, tänu millele on meie poistel sellel hooajal võimalik peale Eesti tippude mõõtu võtta ka Soome ning Gruusia noormeestega.