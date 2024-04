HARULDANE KÜLALINE | Väike lumehani tõi Kassari linnuhuvilisi täis

Hiiumaal on üle nädala püsinud paigal eriti haruldased linnud kaugelt Kanadast – kaks väikest lumehane (Anser rossii), kes seltsivad rändel olevate hanede ja lagledega.

Uudisest teatas Maie Vikerpuur, kes naljatas, et Kassaris pole praegu vaba ruumi kuhu astuda –kohal on nii palju linnuvaatlejaid. Haruldast linnupaari tulnud vaatama linnuhuvilised ja fotograafid nii Eestist kui Soomest, aga võib-olla ka kaugemalt.

Vikerpuuri sõnul on see esimest korda Eestis, kui nähakse kindlalt loodusest pärit väikest lumehane. „Elurikkuse andmebaasi järgi on väikest lumehane [Eestis] enne seda nähtud kaks korda, kuid siis on arvatud neid puuripõgenikeks,“ selgitas ta.

Üks siinviibivatest hulgas lindudest on rõngastatud Kanadas 2017. aasta augustis. Euroopas nähti seda väikest lumehane esimest korda 18. septembri 2023 Norras, kus temaga liitus kolm päeva hiljem teine väike lumehani. Seejärel on väikese lumehane paari nähtud Taanis, Hollandis ja Belgias (11. oktoobril 2023) ja nüüd siis 17. aprillil 2024 Hiiumaal, Kassaris.

Väike lumehani on puhasvalge hani mustade tiivaotstega, suhteliselt lühikese kaelaga ja väikese ümara peaga. Ta on väiksem kolmest Põhja-Ameerikas pesitsevatest valgetest hanedest. Tema teaduslik nimi – Anser Rossii – on nimetatud Bernard R. Rossi (1827–1874) auks. Rossi oli seotud Hudsoni lahe ettevõttega Kanada loodeosas. Hudson’s Bay Company liikmed olid esimesed eurooplased, kes 1940. aastal avastasid väikese lumehanede arktilised pesapaigad. Sügisrännet põhja Mehhikoni alustavad väikesed lumehaned oktoobris ja naasevad pesitsusaladele aprilli lõpus-mais. „On väga haruldane, et Kanadast pärit lind satub Euroopasse,“ märkis Vikerpuur. Lisaks Kanadale pesitsevad väikesed lumehaned ka Gröönimaal, Islandil ja Norras ning nemad rändavad talvituma kas Inglismaale või Hollandisse ja Belgiasse.

Väikese lumehane teekond veebilehel birdguides.com.