UUED TUULED | Mesinike seltsis vahetusid eestvedajad

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke tegutseb.

Seni oli juhatus kaheliikmeline ja seltsi eesotsas olid mesinikud Uku Pihlak ja Asko Maivel. „Neil huvi rauges, meil huvi tekkis,“ rääkis uue juhatuse liige, perefirmas HiiuMesi tegutsev Katri Kaar, lisades, et kindlasti on endised juhatuse liikmed neile ka nõu ja jõuga abiks. Lisaks Katrile kuuluvad uude juhatusse veel usaldusmesinik Ly Kokla ja hobimesinik Reet Nisumaa. Ootused on uuel juhatusel kõrged.

„Vaatame, kuidas läheb, aga eks me püüame ennast rohkem hakata näitama,“ sõnas Kaar, kes oli hiidlaste meetoodangut tutvustamas nädalavahetusel Tallinna Lauluväljakul suurel mee ja mesinduse messil. Ly Kokla oli laupäeval Kärdlas Rannapaargu lähistel mere ääres Põõriöö tulepeol ja piknikul.