USA VALIMISED | Trump pakkus valijatele ventiili

Eelmisel nädalal toimunud USA presidendivalimiste hääled on nüüdseks loetud ja valimistulemus kas rõõmustas või masendas. Küsitluste järgi, ka Kärdlas, paistis, et inimesed ootasid pigem Harrise võitu ja pelgasid Trumpi. Ennustati ju Harrise võitu või siis väga tasavägist hääletamistulemust. Nüüd on selge, et Trump võitis suurelt, saades mitte ainult valijameeste toetuse, vaid ka rahvalt miljoneid hääli enam kui vastaskandidaat.