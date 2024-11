ULGUHIIDLANE | Maarja kaotatud ja leitud kodutunne

Maarja eluteel on olnud palju kolimist, sealhulgas ka pendeldamist mandri ja Hiiumaa vahel. Viimasest kolimisest saarelt on möödas kaheksa aastat. Kui elu veel kunagi muutusi nõuaks, oleks Maarja valik selge – Hiiumaa. Saar, mis on ja jääb tema „südamekoduks,“ kus ootavad omad inimesed.