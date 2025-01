ULGUHIIDLANE | Ene armastab Hiiumaad hullupööra

Ene meenutab, et kui ta kaheksakümnendate aastate lõpus Kuusallu jõudis, siis ütles kunagine vallavanem talle, et sina tore Hiiumaa tüdruk, siin Kuusalus on aga kõik kurjad inimesed. Ene tõdeb, et nende pea neljakümne aastaga pole ta küll kordagi seda kogenud-märganud. Naeratades lisab, et kõik inimesed on hoopis ilusad ja head, nii siin kui ka sealpool merd.