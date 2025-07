ÜLESKUTSE | Saada meile pilte laulu- ja tantsupeost

“Iseoma” laulu- ja tantsupeol esineb 41 192 esinejat, nende hulgas Hiiumaalt 307 esinejat – laulupeolisi 166 ja tantsupeolisi 141.

Esimene tantsupeo etendus saab hoo sisse neljapäeval, 3. juulil kell 19.00 Kalevi Keskstaadionil ning järgmised reedel, 4. juulil kell 11 ja kell 18.

Laupäeval, 5. juulil kell 13 suunduvad kõik peolised pidulikus rongkäigus Vabaduse väljakult Tallinna lauluväljakule, kus kell 19:30 algab laulupeo avakontsert. Hiidlased on laulupeo rongkäigus kõige esimesed ning marsivad Vabaduse väljakult laululavale otse rongkäigu pea kannul.

Laulupeo suurkontserdil, 6. juulil kell 14, võtavad Hiiumaa lapsed koha sisse laulukaare keskel, otse dirigendi puldi vastas.

Hiiumaalt on tantsupeol 11 kollektiivi – viis võimlemisrühma ja kuus tantsurühma. Nendeks on Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse võimlemisrühm “Lustipall” (õp. Maigi Taelma), Tiina Tantsustuudio I, VI ja VII rühm (õp. Tiina Kaev), naisvõimlemisrühm “Liine” (õp. Tiina Kaev), naisrühm “Kohvilähkrid” (õp. Helle-Mare Kõmmus), naisrühm “Hiiu Sõlg” (õp. Helgi Taelma), segarühmad “Sõle Segajad 1” ja “Sõle Segajad 2” (õp. Helgi Taelma), tantsuseltskond “Põka” (õp. Anu Tammearu) ja segarühm “Taidelaid-Naadresed” (õp. Helle-Mare Kõmmus ja õp. Jaanika Kuusk).

Laulukaare all on Hiiumaa esindatud seitsme kollektiiviga, kelleks on Pühalepa mudilaskoor (dirigent Külli Kreegi), Kärdla Kooli mudilaskoor ja lastekoor (dirigent Raili Kaibald), Hiiumaa tütarlastekoor (dirigent Ulvi Tamm), Hiiumaa poistekoor (dirigent Ulvi Tamm), Käina naiskoor (dirigent Ragne Rüütelmaa) ja Kärdla Kammerkoor (dirigent Raili Kaibald).