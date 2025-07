HEISKA EESTI LIPP | Laulu- ja tantsupeo päevad on esmakordselt lipupäevad

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul ja riigikogu otsusel tähistatakse esmakordselt üldlaulu- ja tantsupeo kõiki peopäevi lipupäevadena. Lipupäevad räägivad Eestile olulistest sündmustest ja väärtustest, milleks on ka laulu- ja tantsupeo traditsioon. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Piduliste tervitamiseks on kõigil neljal pidupäeval lippe oodatud heiskama ka majapidamised, ettevõtted ja ühingud.

Eesti lipu kasutamise korrast tulenevalt heiskavad riigi ja omavalitsuse asutused ning juriidilised isikud Eesti lipu hiljemalt kell 8 hommikul ning langetavad selle kell 22. Sama üldreeglit peavad järgima ka majapidamised, ettevõtted ja ühingud, kui nad otsustavad lipu heisata.

Eesti lipu kasutamise kord võimaldab lippu heisata katkematult ka pikemaks ajaks. Esmakordselt ongi võimalus hoida sinimustvalget lippu katkematult lehvimas kõigil neljal peopäeval. See aga eeldab lipu valgustamist pimedal ajal. Lipu valgustamine ei tähenda ilmtingimata spetsiaalse lipuvalgustuse olemasolu. Kui lipp on heisatud kohta, kus tänava- või õuevalgustus tagab lehviva lipu sinise värvi äratuntavuse pimedal ajal, siis loetakse see lipp valgustatuks.