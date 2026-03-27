Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialisti Nele Saluveeri sõnul moodustatakse Hiiumaa metsa looduskaitseala eelkõige selleks, et kaitsta väärtuslikke metsakooslusi ja siduda omavahel juba olemasolevaid kaitstavaid alasid.
UUDISED
UUS PLAAN | Hiiumaale kavandatakse 6800 hektari suurust looduskaitseala (lisatud seletuskiri)
Asendamaks ära jäetud Hiiumaa rahvusparki, plaanitakse saarele luua uus looduskaitseala, mille eesmärk on kaitsta saare väärtuslikke metsi ning tagada haruldaste liikide säilimine. Praegu on Hiiumaa metsa looduskaitseala eelnõu avalikul väljapanekul ning ettepanekuid saab esitada kuni 13. aprillini.
UUDISED
TEEMA
25 AASTAT TAGASI
TEEMA
