KIRI HOBULAIULT | Hiiumaa vaikne naaber

Möödunud suvel, juulikuise kuumalaine ajal, istusime sõpradega Leigri tekil, rüüpasime kohvi ja nautisime tüünet merd ning sooja suvetuult. Ees ootas kauaoodatud puhkus Hiiumaal – saarel, kuhu ikka ja jälle tagasi tahaks tulla. Pilk rändas üle vee ning eemal, Vormsi ja mandri vahel, paistis Hobulaid – väike saar keset merd. Sellest hetkest jäi kummitama mõte seda saart külastada.
