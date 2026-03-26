MEILE KIRJUTATAKSE | Kevadine traditsioon, mis ühendab kogu maja

Aasta oli 2012, kui Käina Lasteaia õpetajad astusid esimest korda laste ette omaenda lavastatud näidendiga. Esimene etendus oli „Pisi-Mõmmi seiklused“, mis jõudis lavale 11. aprillil 2012. Sellest päevast sai alguse tore traditsioon, mis on aastate jooksul toonud kevadeti laste ette uusi ja põnevaid lugusid.
Kevadine etendus „Elas kord kutsikas“. | Foto: Annely Mell

Tänaseks on õpetajad esitanud lastele juba kümme etendust. Iga lavastus on olnud omanäoline ja südamest tehtud, kandes endas rõõmu, loovust ja hoolimist. Need on olnud toredad hetked, kus kogu maja tuleb kokku ühise eesmärgi nimel. Peaaegu igaüks annab oma panuse, olgu see laval rolli mängides või korralduslikult abiks olles. Just see ühtehoidmine ja koostegemise rõõm teebki selle traditsiooni nii eriliseks.

KUJUNDA HIIUMAA MÜNT | Eesti Pank kutsub kujundama Hiiumaa münti

Eesti Pank kuulutab välja Hiiumaale pühendatud erikujundusega kaheeurose käibemündi kujunduskonkursi. Münt jõuab ringlusesse 2027. aastal ning kavandeid ootab Eesti Pank hiljemalt 8. mail kell...

JUHTKIRI | Eiga inimeine äi ole massin

Tuleva pühave aa jellegid kella keermise aeg kee. Üks tund vöötakse meite keest lihtsald ee. Sügise antakse muidut tagasi jelle. Nat laen. A interssisi...

