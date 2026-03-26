Tänaseks on õpetajad esitanud lastele juba kümme etendust. Iga lavastus on olnud omanäoline ja südamest tehtud, kandes endas rõõmu, loovust ja hoolimist. Need on olnud toredad hetked, kus kogu maja tuleb kokku ühise eesmärgi nimel. Peaaegu igaüks annab oma panuse, olgu see laval rolli mängides või korralduslikult abiks olles. Just see ühtehoidmine ja koostegemise rõõm teebki selle traditsiooni nii eriliseks.
MEILE KIRJUTATAKSE | Kevadine traditsioon, mis ühendab kogu maja
Aasta oli 2012, kui Käina Lasteaia õpetajad astusid esimest korda laste ette omaenda lavastatud näidendiga. Esimene etendus oli „Pisi-Mõmmi seiklused“, mis jõudis lavale 11. aprillil 2012. Sellest päevast sai alguse tore traditsioon, mis on aastate jooksul toonud kevadeti laste ette uusi ja põnevaid lugusid.
Eesti Pank kuulutab välja Hiiumaale pühendatud erikujundusega kaheeurose käibemündi kujunduskonkursi. Münt jõuab ringlusesse 2027. aastal ning kavandeid ootab Eesti Pank hiljemalt 8. mail kell...
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.