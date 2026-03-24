PÄÄSTE | Lennukipiloot avastas kulupõlengu

Teisipäeval kell 14.45 märkas üle Hiiumaa lennanud lennukipiloot, et Jausa külas paistab olevat kulupõleng. Kohale sõitnud päästjad leidsid eest juba üle kahe hektari põlenud põllumaad, kuid tuli levis aina edasi ning päästjad hindasid põlengu lõpuks kümne hektari suuruseks. Päästjad kustutasid kulupõlengu kell 16.12. Täpset tekkimise põhjust teada ei ole, kuid oletuslikult sai põleng alguse kulusse lennanud sädemest või suitsuotsast.
PILTUUDIS
Esmaspäeva õhtul kella 19.30 paiku jäi vooluta suur osa Kärdla linnast ning Kirde-Hiiumaa külad.
UUDISED
Teist aastat toimub hiidlaste oma luulekonkurss “Nuutri jõe ööbik”, kuhu oodatakse vabas vormis kodukohaluulet.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles politsei Hiiumaal 29 juhtumiga. Väärtegusid alustati kuus ja politseijaoskonda toodi kainenema üks inimene. Lähisuhtevägivalla juhtumitest anti teada kahel korral, teatas Kärdla...