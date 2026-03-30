Kui 2024. aastal osales 11–12-aastaste laste tervisekontrollis vaid iga neljas Hiiumaal elav laps (25%), siis 2025. aasta jooksul tõusis see näitaja 72 protsendini. Eesti keskmine näitaja on 58 protsenti.
UUDISED
LAPSE TERVIS | Kas 11-aastasega on tervisekontrollis käidud?
Tervisekassa andmetel on Hiiumaal elavate 11–12-aastaste laste osalemine perearsti juures toimuvates tervisekontrollides märgatavalt kasvanud. Kui varem jäi paljudel eelteismelistel kontroll lapsevanemate teadmatuse tõttu tegemata, siis tänaseks jõuab perearsti juurde 72 protsenti maakonnas elavatest selle vanuserühma lastest.
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 20 erineva korrarikkumise teatega.
Vello Jürjo on lahkunud sinna, kus on alati sile jää ja paras purjetamistuul.
Porgand tundub lihtne köögivili – viskad seemned mulda ja ootad. Tegelikkus on aga teine. Just külviaeg on see koht, kus enamik aednikke eksib. Ja...
Mõni paik tuleb mõtteisse enne, kui sinna jõuad. Nii juhtus minul Hobulaiuga.