MULJED JA FOTOD | Hiidlastel läheb tantsupeo proovides hästi

Toimkonna juht Arno Kuusk ütleb, et proovid on seni kulgenud probleemideta ja tantsijad on üldiselt roosad ja rõõmsad. Kuna seni on proovid toimunud peamiselt liikide kaupa erinevatel harjutusväljakutel, siis kaasneb sellega ka üksjagu ootamist ja kordusi.