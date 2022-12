Tuuletorni väljamõtlemise vahekokkuvõte

Hiiumaa turismi maa- ja sisumärgiks kavandatud Tuuletorn Käinas on lahti olnud kaks ja pool aastat. Kõik see aeg on olnud turbulentne – koroonaga seotud sulgemised, järgnenud turistideuputus, seda mullu suvel piiranud parvlaevaavarii.

„See „porknariiv“ on väga ülbe arhi­tektuuriga. Hääs möttes. Sisu on super ja hästi möeldud. Asukoht Hiiumaal on ülijulge ettevötmine, mis oli ja on minu arvates juba ette läbi­kukkund. Maailm ei ole seda soosiv, vastupidi. Selline asjandus on asine hääolurahamaailmas ja asukohas, kus on paarsada tuhat elanikku ning aastaringi toimiv turism. Hiiumaal on see veskikiviks,“ kirjutas hiiu keelt kirjakeelega põimiv pensionär Urmas Selirand vastuseks Tuuletorni kohta arvamusi kogunud küsitlusele ühismeediagrupis Vabad Hiiumaa Kodanikud (VHK).