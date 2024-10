TUNNUSTUS | Breveri hariduspreemia pälvis Eila Tõnisson

„Oleme uhked, et Emmaste lapsed on saanud õpetust Eila Tõnissoni juhendamisel! Eila panus haridusellu on mõõdetav mitte paari aasta ja mõne särava projektiga, vaid ta on tõepoolest juba üle paarikümne aasta siin aktiivselt tegutsenud ja õpilastega koos suurepäraseid tulemusi saavutanud,” kirjutas Emmaste Põhikooli direktor Anneli Sadam esitluskirjas kogu koolipere nimel.