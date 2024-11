TÕUSEV TÄHT LUULETAEVAS | Riste Sofie Käär ei mõista põhimõttelagedat elu

Tänavu juunis levis uudis, et Hiiumaalt pärit luuletaja Riste Sofie Käär on saanud Kirjanike Liidult Siuru stipendiumi, mille eesmärk on toetada loometee alguses olevat autorit, kelle looming toonud eesti kirjandusse värskeid tuuli. Teda on nimetatud ka tõusvaks täheks Eesti luuletaevas.