TÕSINE VIIRUSHAIGUS | Perearst Helve Kansi: gripp on ohtlikum kui sageli arvatakse

Gripp levib Eestis igal aastal laialdaselt ning võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Eriti ohustatud on väikelapsed, riskihaigustega noored, lapseootel naised ja üle 60-aastased vanemaealised, kellel on suurem risk raskeks haigestumiseks ja tüsistuste tekkeks.