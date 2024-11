TORMIKAHJU | Palade kooli katuseplekk andis tormis järgi

Pühalepa osavalla haldusjuhi Argo Valdma sõnul oli tuul laupäeval veel nii tugev, et katusel midagi teha ei saanud. Küll panid nad seestpoolt kaitseks koormakatte, et vihm majja sisse ei sajaks. Reedel ja laupäeval eriti ei sadanud, nii et maja natuke vihmavett sai, aga veekahjustused allapoole ei jõudnud.