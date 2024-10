TONDILOSSIST KAUNITARIKS | Arendaja kahekordistab üürimaja korterite arvu

Äsja, 2. oktoobril lõppes Kõrgessaare Sadama tee 6 üürimaja ehituse riigihange, millele laekus viis hinnapakkumist. Hange on veel hindamisel, kuid OÜ Sadama Üürimaja juhatuse liige Margo Laul oli lootusrikas. „Hetkel on meil tugev optimism, et leiame sobiva ehitaja juba esimesest hankevoorust,“ ütles Laul.