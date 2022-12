Tere, ellujääjad!

„Jääge koju, ärge liiklusesse minge! Kui lähete, olge valmis end välja kaevama! Varuge vett! Laadige akupangad täis! Esmaspäeval tuleb Suur Torm,“ käib jutt juba kolm päeva.

Juhtkirja kirjutamise hetkel me veel ei tea, kui suur see torm hakkab olema ja kuidas täpselt me homsesse päeva jõuame. Sellepärast on tunne, nagu kirjutaks kuhugi teisele poole helendavat väravat. Seis Kärdlas kell üksteist hommikul oli tuisune. Elekter veel oli. Lennuk ei olnud väljunud. Praamireisid olid tühistatud. Hullem oli alles ees …

Aga nüüd on teisipäev. Sa jäid ellu.

Tormipäeva hommikul küsis Vikerraadio Hiiu Lehelt, kas ja kuidas mõjutab meid kojukande hinnatõus. Mõjutab ja üsna tugevasti. Aga praegu me kliendi jaoks hinda tõstma kindlasti ei hakka. Omniva toob ühe hinna­tõusu põhjusena välja, et paberlehti tellitakse üha vähem. Nädalavahetusel toimunud käsitöö- ja omatoodangu laadal jagas üks Hiiu Lehe lugeja: „Tead, kui TORE on paberlehte saada ja teada, et keegi on selle postkasti toonud just mulle ja minu jaoks!“

On täiesti selge, et oma kliendid on digil ja oma kliendid on paberil. Ja need kaks võivad teineteist toetada. Digitellimused aidata paber­lehel ellu jääda, paberleht hoida lähedast ja isiklikku suhet. Mis me teha saame, on lehte jätkuvalt lugeda, osta ja tellida – siis jääme ellu.

Olgu see tänase päeva sõnum teile sinna homsesse! Teile kõigile, kes te ellu jäite. Hiiu Leht jääb ka ellu! Isegi, kui kojukande hind tõuseb.

Piret Eesmaa

1142

majapidamist oli Hiiumaal elektrita

esmaspäeval kell 14.50

25%

vähemalt moodustab kojukanne Hiiu Lehe tegevuskuludest