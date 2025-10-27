Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja tõi pöördumises ministeeriumile välja, et piletihinna tõus on märgatavalt mõjutanud kogukonna elukvaliteeti ja majandustulemusi, samas ei mõjuta reisijate arv otseselt vedajale makstavat dotatsiooni.
UUDISED
TEHTI OTSUS | Riik ei langeta suursaarte lennupiletite hindu
Regionaal- ja põllumajandusministeerium ei tulnud vastu Hiiumaa ja Saaremaa soovile langetada Tallinna-Kärdla ja Tallinna-Kuressaare lennuliinil piletihinnad varasemale tasemele, kuigi reisijate arv on pärast hinnatõusu mõlemal liinil märgatavalt vähenenud.
UUDISED
POLITSEI
UUDISED
SISUTURUNDUS
