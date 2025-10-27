TEHTI OTSUS | Riik ei langeta suursaarte lennupiletite hindu

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ei tulnud vastu Hiiumaa ja Saaremaa soovile langetada Tallinna-Kärdla ja Tallinna-Kuressaare lennuliinil piletihinnad varasemale tasemele, kuigi reisijate arv on pärast hinnatõusu mõlemal liinil märgatavalt vähenenud.