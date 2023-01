Tehisintellekt vastab Hiiumaa arengu ja juhtimisega seotud küsimustele

See on lugu sellest, kuidas ajakirjanik esitas avalikke andmebaase kasutavale automaatpäringule küsimusi, millest Hiiumaa tulevikku planeerides lähtuda.

Tehismõistuse uurimiseks ja arendamiseks loodi 2015. aastal vaba ja avalik organisatsioon OpenAI. Tasapisi hakkasid tähelepanu võitma iseõppivate programmide poolt etteantud parameetrite järgi genereeritud pildid ja fotod. 2022. aasta novembri lõpus käivitus ChatGPT vestlusbot, mis võtab tekstilõikude automaatseks genereerimiseks sidususe ja tähenduse suunajatena arvesse miljardeid parameetreid, nii et need näivad olevat inimese kirjutatud. Just sellise poole pöördusingi kuuldes, et Hiiumaa juhtimise kohta soovitakse tellida kümnete tuhandete eurode eest audit. Kõik järgnevad vastused genereeris tehismõistus sekunditega ning igasuguse tasuta. Vastuseid on toimetatud minimaalselt ja eemaldatud on üksnes korduvad lõigud, lisatud ei ole midagi. Ka tõlke küsitluse algkeelest (inglise) eesti keelde tegi automaat. Võtab kõhedaks? Lugege ja otsustage ise.