TEEL UNISTUSTE POOLE | Estad tahavad jõuda maailma tippu

Küsimusele, et miks ta on valinud just orienteerumise, vastas Mia, et orienteerumine on tema jaoks täiuslik spordiala, sest orienteerumises tuleb kombineerida kiirust ja mõtlemist ning see on tema jaoks põnevam kui lihtsalt jooksmine või suusatamine. Kaksikvend Joosep sekundeeris õe arvamusele, lisades et seni proovitud aladest on orienteerumine olnud tema jaoks kõige huvitavam. „Ma naudin metsas orienteerumist,“ võttis Joosep vastuse kokku.