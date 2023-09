Suvi on saartel pikem ja seda tuleb osata kasutada

Ly Johansen on turismivaldkonnas töötanud peaaegu nii kaua, kui Hiiumaa turismi mäletab. Ta on olnud selle majandusharu sünni juures ning tõuganud seda tagant projektide juhtimise, sündmuste korraldamise ja mitme pealtnäha hullu ideega, nagu näiteks kohvikutepäev.

See, et turismihooaeg peab olema pikem, on üks sellistest „hulludest“ mõtetest, mille tuline toetaja Ly on. Mõte iseenesest pole muidugi eriti hull, võib vaid näida võitlusena tuuleveskitega. Ly on aga veendunud, et kui me ise ütleme, et meie hooaeg on pikem, tuleb külaline sellega kaasa.