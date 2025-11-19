Hiiu Autotrans OÜ juhatuse liige Urmas Pielberg keelava liiklusmärgi paigaldamise põhjust selgitada ei osanud. “Sissesõitu keelav liiklusmärk tuli ka meile üllatusena. Meile teadaolevalt on sildi paigaldanud Sirley Teder,” kommenteeris ta.
SÕNAJALA TEETÜLI | Läbipääs Sõnajala tööstusalale pannakse kinni
Alates 20. novembrist kehtib sissesõidu keeld kõikidele sõidukitele Sõnajala teenindusalale, kus tegutsevad Fixus Autoteenindus, Hiiu Autotrans ja Cramo Estonia AS. Edaspidi peaks ettevõtetele ligi pääsema Rauapoe (R-Tehnika) uue asukoha eest Erik Tederi sõnul.
