Sõjas hukkunute säilmete ümber tekkis segadus

Sõjamuuseum ei teadnud vallavalitsuse soovist teises maailmasõjas langenud oma haudadesse jätta ning valmistus neid juba maikuus ümber matma.

Hiiumaa vallavalitsus ei soovi jätkuvalt sõjahaudades olevate säilmete ümbermatmist ning Sõjamuuseum on hetkel planeeritud tööd pausile pannud.

Segadus tekkis asjaolust, et Sõja­muuseum ei ole väidetavalt kätte saanud Hiiumaa vallavalitsuse kirja, kus Kärdla, Käina ja Aruküla (Heltermaa) haudades olevad säilmed võiks valla arvates jääda sinna, kus nad on.

Ümbermatmisi korraldav Eesti Sõjamuuseumi info- ja turundusjuht Sandra Niinepuu viitas ümber­matmise otsuse põhjendusena Hiiumaa valla mullu augustis saadetud kirjale.

„Vald saatis kaitseministeeriumi juures tegutsevale sõjahaudade komisjonile taotluse Kärdla, Käina ja Aruküla (Heltermaa) sõjahaudade ümbermatmiseks,“ ütles Niinepuu. „Sõjahaudade komisjon otsustas taotluse rahuldada ja tööd on planeeritud mai teise poolde.“

Kiri on aga hoopiski valla aru­pärimine kaitseministeeriumile, mida ekslikult tõlgendati ümber­matmise soovina.

Valla pöördumises oli küsimus, kas haudades olevad säilmed tuleks ümber matta või on sobilikum teisaldada vaid hauatähis, asendada see asjakohasega ning jätta säilmed ümber matmata?

Kaitseministeeriumi sotsiaal­valdkonna nõunik Andres Siplane vastas septembris, et sõjahaudade komisjoni hinnangul asuvad Aruküla, Käina ja Kärdla sõjahauad ebasobivas kohas ning säilmed soovitatakse ümber matta Mänspe kalmistule.

Vallavalitsus komisjoni soovitusega ei nõustunud ning saatis mullu novembris ministeeriumile oma seisukoha, tehes ettepaneku teisaldada olemasolevad haua­tähised, ent jätta inimeste säilmed siiski ringi matmata.

Novembrikuus saadetud kirjale vald kaitseministeeriumist enam vastust ei saanud. Nüüd selgus, et saadetud hilisem kiri pole sõjamuuseumini ilmselt jõudnudki. Üllatuslikult kuulis vallavanem Hergo Tasuja, et maikuus tullakse juba haudu ümber matma.

Eelmisel nädalal võttis Tasuja sõjamuuseumiga ühendust ja lepiti kokku, et vallavalitsus saadab sõjamuuseumile oma ametliku seisukoha, mis puudutab ümbermatmist. Sõjahaudade teema on sel nädalal lisatud ka vallavalitsuse istungi päevakorda.

Ametlikku otsust veel pole, aga Tasuja sõnul ei ole vallavalitsuse seisukoht muutunud – hauatähised tuleb teisaldada, aga ümbermatmine pole vajalik. „Ametlikult saan seda kinnitada peale vallavalitsuse kolmapäevast istungit,“ lisas vallavanem.