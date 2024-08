SOELA VÄIN | Mereväe tuukrid lõhkasid kaheksa lõhkekeha

„Kuna tegemist on madalaveelise väinaga, siis ainuke võimalus on kasutada tuukreid ja allveerobotit, et leida ja kahjutuks teha siia maailmasõdade jooksul veesatud lõhkekehi. Koostöö liitlastega, Keskkonnaameti, omavalitsuste ja kohaliku sadamaga tagas meile eduka operatsiooni, mille käigus kõik planeeritud lõhkamised said tehtud,“ ütles Mereväe tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe.