Nädalavahetusel toimunud Hiiumaa kirjandusfestivalil oma uut raamatut esitlenud Siiri Julge sõnul ei ole ta kunagi taga ajanud krimikirjaniku tiitlit.

Pandeemia ajal kirjutamisega alustanud Siiri Julge sulest on seni ilmunud „Igatsus“, „Mineviku varjud“ ja nüüd siis „Jumalik arm.“ Kolmas raamat jätkab seda liini, et tegevus toimub Hiiumaal ning peategelasedki on samad.